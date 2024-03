Cordone (Lega) incontra i cittadini al mercato settimanale per parlare di sicurezza

Marco Cordone (Segretario della Lega Salvini Premier di Fucecchio e Consigliere comunale), incontrerà la cittadinanza domani 27 marzo dalle ore 9 alle ore 13 circa ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale. Cordone, ribadirà ai cittadini che per la Lega "non c'è libertà senza sicurezza, che lo spaccio di droga va debellato nelle zone collinari delle Cerbaie ma anche in altri punti del territorio come Via Giusti, piazza XX Settembre, nell'area dietro al Monumento ai Caduti, prospiciente alla scuola Giosuè Carducci ed in altre aree del territorio comunale". Il Segretario Leghista sottolinea che in tempi non sospetti, "il Movimento guidato da Matteo Salvini aveva chiesto l'Impiego di un contingente di militari dell'operazione Strade Sicure con funzioni di agenti di polizia".

LEGA SALVINI PREMIER SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO