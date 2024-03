Empoli in Azione: "Le nostre proposte per la sicurezza"

Nuove proposte per la sicurezza di Empoli arrivano da Azione. Il partito che ha come segretario Luca Ferrara ha diramato un documento con alcune idee per la Empoli di domani, in vista anche delle elezioni.

1) Patto per la Sicurezza Urbana. Prevedere un “patto per la sicurezza” tra la Prefettura di Firenze e l’Unione Comunale del Circondario dell’Empolese Valdelsa per meglio integrare le politiche sulla sicurezza attraverso un proficuo lavoro tra gli enti statali e le autonomie territoriali, definendo partnership ad ampio raggio definite ed implementata attraverso l’integrazione di politiche di prevenzione, di repressione e di solidarietà. Tale patto servirà per incrementare i servizi del territorio utilizzando anche pattuglie miste, prevedendo forme di aggiornamento professionale comune, creazione di una crime mapping, e maggior armonizzazione e condivisione dei sistemi di videosorveglianza. (goal 16 agenda 2030)

2) Decoro città. Creare una piattaforma dove i cittadini possano segnalare fenomeni di inciviltà e decoro, fornendo loro risposte su chi prenderà in carico la loro segnalazione e sui tempi di esecuzione della stessa. Prevedere il più possibile l’ausilio di personale della Polizia Municipale in supporto alle spazzatrici durante le pulizie stradali settimanali; garantire a livello stagionale la pulizia dei tombini e una maggior pulizia dei marciapiedi. Prevedere una volta al mese una riunione presieduta dal Sindaco e con la partecipazione di altri direttori e Assessori interessati, per valutare le criticità segnalate dai cittadini nel campo del decoro urbano. (goal 10-11 agenda 2030)

3) Orientamento Giovani/lotta all’abbandono scolastico. Prevedere come hanno altre città delle nostre dimensioni (ad esempio Pontedera, Viareggio) l’installazione di un ufficio che faccia parte del circuito europeo Eurodesk, per far conoscere le numerose opportunità che la Comunità Europea offre ai giovani nel campo della formazione e dell’orientamento allo studio o alla ricerca di un lavoro. L’ufficio potrebbe essere installato nell’ex edicola presente in stazione, luogo ogni giorno frequentato da molti studenti pendolari. Inoltre, incrementare la collaborazione con le scuole per garantire un miglior orientamento scolastico e professionale. (goal 4-10-11 agenda 2030)

4) 50 anni della carta di Empoli. Per l’anno 2025 prevedere a Empoli un incontro nazionale istituzionale sui 10 punti della carta di Empoli, evento avvenuto nella nostra città nel febbraio del 1975, da cui poi sarebbe nata la Polizia di Stato, democratica e sindacalizzata. (goal 16 agenda 2030)

5) Volontariato. Potenziare la rete del volontariato cittadino, riconoscendo l’alto valore sociale, anche nel campo della sicurezza e della assistenza alle fasce più deboli. Andranno quindi creati degli incontri strutturati a cadenza bimestrale tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni del volontariato, per prevenire criticità sociali e per dare ausilio tecnico, finanziario e amministrativo a questo importante capitale sociale presente nella nostra comunità. Andrà inoltre prevista una massiccia campagna di promozione, perché tutte le persone presenti nella nostra comunità partecipino a qualsiasi forma di volontariato, per cementare il concetto di solidarietà e di convivenza civile. (goal 10-11 agenda 2030)

Vogliamo inoltre lavorare per:

Youpol. Pubblicizzare ai cittadini la conoscenza dell’applicazione di Polizia YOUPOL che permette di segnalare alle forze di Polizia reati come il bullismo, droga, violenze di genere e altri reati, mediante la trasmissione di messaggi, foto, video e audio. (goal 9 agenda 2030) Aumento dell’organico delle forze di Polizia Nazionale e Locale. Chiedere che anche per l’anno 2024 vengano assegnati agenti che stanno frequentando il 225° corso Polizia (fine prevista settembre ottobre). Così come per la Polizia Locale, prevedere un aumento di 6/10 unità per la città di Empoli rendendo queste forze operative per la fine del 2024. Per quanto riguarda la Polizia Municipale, prevedere con cadenza costante incontri fra l’Amministrazione e i più rappresentativi sindacati di Polizia Locale per valutare le criticità sia dal punto organizzativo che dal punto di vista dell’autotutela degli operatori. (goal 16 agenda 2030)

Sicurezza stradale. Analizzare in ogni frazione i dieci punti più pericolosi per la circolazione stradale (analisi segnalazioni cittadini- incidenti) per operare immediatamente dei correttivi. Partire con le zone 30 dalle aree intorno alle scuole e ai parchi giochi, cimiteri e zone ospedaliere. L’assessorato alla sicurezza urbana si dovrà chiamare anche della sicurezza stradale (goal 11 agenda 2030)

Stazione. Chiedere alla Rete Ferroviaria Italiana di prevedere una aliquota costante del personale della Security Aziendale, per permettere alla Polfer una maggiore mobilità anche nei dintorni della Stazione di Empoli e di poter effettuare controlli lungo la linea e nelle stazioni vicine. Utilizzando personale delle forze di Polizia in pensione o del locale volontariato, creare un servizio di hostess e steward per l’accompagnamento di persone da e per la stazione ai parcheggi limitrofi ( orario del servizio 20-24); nell’ex edicola creare uno sportello turistico per il circondario, un URP comunale e un servizio di orientamento Europeo Eurodesk; prevedere l’installazione di un Biblio-express, ovvero un distributore automatico di libri della biblioteca per i numerosi pendolari che ogni giorno frequentano la stazione (goal 3-4-11 agenda 2030)

Comunità straniere. Incrementare i contatti con le associazioni presenti sul territorio che rappresentano le comunità straniere, per aumentare il livello di conoscenza e fiducia, capire le problematiche e creare luoghi di incontri e di svago, proponendo momenti di scambio culturali e di incontro tra i cittadini (Goal 3-10-11 agenda 2030)