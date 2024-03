Apre la terza Farmacia comunale di Empoli: inaugurazione aperta a tutti

Nella mattinata di giovedì 28 marzo 2024, si terrà l'inaugurazione della Farmacia Comunale n.3 del Comune di Empoli. L'iniziativa, alla presenza fra gli altri della sindaca Brenda Barnini e del presidente della società Farmacie Comunali Empoli s.r.l., Luca Bartolesi, si terrà alle 12.30 negli spazi di via Sottopoggio per San Donato 171, a Villanuova. La cittadinanza è invitata a partecipare.

La 'Comunale 3' di fatto va ad aggiungersi alla 'Comunale 1' di via dei Cappuccini e alla 'Comunale 2' al centro commerciale Empoli*Centro in via Sanzio, andando a potenziare i servizi già esistenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa