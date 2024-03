Film di Peter Geenaway, avanti con il piano di riprese in centro storico: per i residenti prosegue la sosta gratuita negli stalli blu

Prosegue a grande ritmo il piano di lavoro del film internazionale di Peter Greenaway, che entra ora nella fase più strettamente operativa con le riprese che coinvolgeranno gran parte del centro storico fino al mese di maggio.

Per consentire il regolare svolgimento delle riprese sono previste temporanee modifiche alla viabilità ed al traffico, che l’amministrazione comunale continuerà a comunicare tempestivamente ai cittadini giorno per giorno.

L’ordinanza comunale, al fine di ridurre i disagi, autorizza innanzitutto la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l'uscita da altri varchi e la deviazione del TPL.

Tra i provvedimenti più rilevanti, per i prossimi giorni, l’amministrazione segnala che il giorno 27/03/2024 con decorrenza dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno 28/03/2024 è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi mezzi della produzione, in via San Giorgio da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia. Dalle ore 06:00 del giorno 26/03/2024 alle ore 15:00 giorno 29/03/2024 sarà invece previsto il divieto di transito pedonale per la sortita del Baluardo San Martino (sotterraneo).

Ecco nel dettaglio i provvedimenti più imminenti, secondo il piano di riprese:

Bar Pinelli - Via Beccheria 28 + Mercatino del Libro - Corte del Biancone

Il giorno 26/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (ripristino)

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Giusto per nr. 4 stalli di sosta

Palazzo Giustiniani) - Via Santa Giustina 21

Riprese Martedì 26 marzo – (orario riprese: 17:00-24.00)

Il giorno 26/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia / via Burlamacchi inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Matteo intera area

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Salvatore

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Palazzo Dipinto intera area

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Romano per nr. 20 stalli di sosta

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

· controllo del flusso pedonale in modalità stop & go in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia

Il giorno 26/03/2024 con decorrenza dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del giorno 27/03/2024

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della colombaia

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso manifestazione, in via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

Palazzo Giustiniani , Via Santa Giustina 21 + Via San Giorgio

Mercoledì 27 marzo – (orario riprese: 17:00-24:00)

Il giorno 27/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia / via Burlamacchi inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Matteo intera area

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Salvatore

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Palazzo Dipinto intera area

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Romano per nr. 20 stalli di sosta

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

· divieto di sosta con rimozione forzata in via San Giorgio da intersezione via Fillungo a intersezione via della Stufa ambo i lati

· controllo del flusso pedonale in modalità stop and go in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

Il giorno 27/03/2024 con decorrenza dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno 28/03/2024 (riprese)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli interessati alla manifestazione, in via San Giorgio da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia

Il giorno 27/03/2024 con decorrenza dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del giorno 28/03/2024 (riprese)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli interessati alla manifestazione, in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

Il giorno 27/03/2024 con decorrenza dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno 28/03/2024 (riprese)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli interessati alla manifestazione, in via San Giorgio da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia

Il giorno 28/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (ripristino)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

Baluardo San Martino

Riprese Giovedì 28 marzo – (orario riprese: 13.00-20:00)

Dalle ore 06:00 del giorno 26/03/2024 alle ore 15:00 giorno 29/03/2024

· divieto di transito pedonale sortita del Baluardo San Martino

Il giorno 27/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Buiamonti in prossimità n.c. 35 per nr. 8 stalli di sosta

Il giorno 28/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Buiamonti da n.c. 35 ad intersezione Piazza Santa Maria

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Santa Maria per nr. 20 stalli di sosta

Il giorno 28/03/2024 con validità dalle ore 12:00 alle ore 22:00 (riprese)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via Buiamonti da intersezione via San Leonardo a intersezione piazza Santa Maria

Il giorno 29/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (ripristino)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Buiamonti in prossimità n.c. 35 per nr. 8 stalli di sosta

Piazza Anfiteatro + Piazza San Salvatore + Atelier Ricci , via Burlamacchi 32

Riprese Venerdì 29 marzo – (orario riprese 07:30-17:30)

Il giorno 27/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione piazza del Palazzo Dipinto a intersezione via San Paolino ambo i lati

Il giorno 27/03/2024 con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (preparazione)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via Burlamacchi da intersezione piazza del Palazzo Dipinto a intersezione via San Paolino

Il giorno 28/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione piazza del Palazzo Dipinto a intersezione via San Paolino ambo i lati

Il giorno 28/03/2024 con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (preparazione)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via Burlamacchi da intersezione piazza del Palazzo Dipinto a intersezione via San Paolino

Il giorno 29/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Romano intera area

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Palazzo Dipinto intera area

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione piazza del Palazzo Dipinto a intersezione piazza San Romano ambo i lati

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Frediano

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza degli Scalpellini intera area

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Salvatore

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Anfiteatro intera area

Il giorno 29/03/2024 con decorrenza dalle ore 06:00 alle ore 10:00 (riprese)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli interessati alla manifestazione, in piazza Anfiteatro

· controllo del flusso pedonale in modalità stop and go in piazza Anfiteatro

Il giorno 29/03/2024 con decorrenza dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (riprese)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli interessati alla manifestazione, in piazza San Salvatore

· controllo del flusso pedonale in modalità stop and go in piazza San Salvatore

Il giorno 29/03/2024 con decorrenza dalle ore 06:00 alle ore 19:00 (riprese)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli interessati alla manifestazione, in via Burlamacchi da intersezione piazza del Palazzo Dipinto a intersezione piazza San Romano

Il giorno 02/04/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (ripristino)

· divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione P. del Palazzo Dipinto a intersezione via San Paolino ambo i lati

Il giorno 02/04/2024 con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (ripristino)

· divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli interessati alla manifestazione, in via Burlamacchi da intersezione piazza del Palazzo Dipinto a intersezione via San Paolino

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa