Gazebo al mercato di Empoli per il candidato sindaco Campinoti

Giovedì 28 marzo dalle 9 alle 13 al mercato cittadino in via della Maratona a Empoli sarà organizzato dal Centrodestra locale un gazebo in occasione del quale il candidato sindaco di Empoli, Simone Campinoti, sarà presente per incontrare la cittadinanza.

Sarà questa un'occasione di attento ascolto, da parte di Campinoti e di eletti e dirigenti dei partiti di Coalizione, di suggerimenti e problematiche provenienti dalla popolazione e di scambio, con essa, di idee per la loro realizzazione e la loro risoluzione nell' ottica di costruire insieme una nuova Empoli del Fare.

Fonte: Ufficio Stampa