Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, due iniziative dell'Enriques

Ed anche quest’anno, in prossimità del 2 aprile, l’ISIS F.Enriques rilancia la propria iniziativa dedicata alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. In programma all’Auditorium E.Lambiase due eventi per gli studenti e le studentesse, aperti anche al territorio:

• il 27 marzo per la messa in scena di Benedetta e Niccolò, nella trasposizione teatrale della Compagnia Io & Te atro di Certaldo

• il 3 aprile per la presentazione e sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con la Rete Inclusione EVVE come sempre, non mancheranno nelle classi momenti di riflessione, letture e visione di film sul tema, per imparare insieme a conoscere l’autismo e rendere la nostra scuola sempre più efficacemente inclusiva.

L’istituto accoglie infatti ben 63 studenti con disabilità e di questi 8 con diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo. Un numero importante, che trova rispondenza nel lavoro quotidiano del Dipartimento per l’Inclusione e di tutta la comunità scolastica, a partire dalla formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa intrapresa due anni fa grazie alla positiva esperienza già in essere nell’IC di Castelfiorentino.

Dopo una prima “settimana blu” nel 2022, con la presenza di Marino Lupi per Autismo Toscana e Eluisa Lo Presti per Sinergiuc@Ortolani Coraggiosi, l’intento, dichiarato il 5 aprile dello scorso anno nella tavola rotonda “Per un sillabo educativo sull’Autismo”, a cui hanno partecipato SdS e Terzo Settore, è quello di poter costituire una “filiera blu” che coinvolga tutti i diversi attori educativi, a supporto dei bambini e dei ragazzi con spettro autistico, dentro e fuori scuola, dalla prima infanzia fino al loro inserimento nel mondo del lavoro e della vita adulta

Fonte: ISIS F.Enriques - Castelfiorentino