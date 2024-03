Bodyshaming sui social verso il candidato Campinoti: "Non sanno che sono stato malato"

"Mi attaccano sui social per il peso, ma non sanno che sono stato malato".

Il candidato sindaco Simone Campinoti rende pubblica la questione che si è riverberata da parte di un utente Facebook, non sappiamo se fake o reale, in merito al suo aspetto fisico.

"10 anni fa ho avuto un cancro, sono stato vegano per un periodo prima dell'operazione e ho perso 15 kg. Per fortuna l'operazione è andata bene e ora, in parte purtroppo, ho ripreso peso anche in seguito alle mie condizioni di salute che sono cambiate. Ma questa gente che commenta lo sa che non sono a un concorso di bellezza ma a una sfida elettorale?" prosegue Campinoti.

I commenti sono apparsi sotto il post di un sostenitore, con brutti commenti come "Tutto grasso che cola" e altri riferimenti al peso: "Da buon amico fossi al suo posto gli consiglierei una BUONA DIETA, il grasso è un peso SUPERFLUO"

Campinoti al momento non ha sporto denuncia ma sta valutando se muoversi per vie legali.