I bambini della Parrocchia 'La Vergine' portano in dono le uova di Pasqua agli anziani e ai bambini ricoverati al San Jacopo

Dal progetto per i più piccoli che soffrono di neuroblastoma alle uova di Pasqua portate in dono ai bambini e agli anziani ricoverati al San Jacopo. I bambini e i genitori del secondo anno della Prima Comunione della Parrocchia La Vergine, prendendo spunto dal tema quaresimale di quest’anno, dedicato alla “fratellanza,” e dopo aver comprato le uova e raccolto i fondi destinati all'acquisto del microscopio laser per i laboratori di Oncologia del Meyer (attraverso l’Associazione Ena) hanno pensato anche all’ospedale della loro città. Insieme ai catechisti ( Daniela, Elvezia Fabiana, Luca, Matteo e Luigi), a Suor Saturnina e con il sostegno di don Sebastiano si sono così recati in questi giorni per portare le uova pasquali nei reparti di ostetricia, pediatria e geriatria.

Il gruppo è stato accolto dal direttore sanitario del presidio Lucilla Di Renzo e dal dirigente infermieristico dell’ospedale Fabio Pronti e accolti nei reparti dal personale medico, infermieristico e ostetrico in quel momento in turno.

“Un progetto di solidarietà dalla doppia valenza” – lo ha definito la dottoressa Di Renzo “che fa onore a chi l’ha pensato ed organizzato anche perchè, oltre al gesto di grande altruismo, l’iniziativa ha portato un pomeriggio leggerezza e gioia nelle nostre corsie”.

Sono stati toccanti i momenti in cui i bambini hanno donato le uova agli altri bambini.

Fonte: Ausl Toscana Centro