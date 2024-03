Il birrificio Badalà di Bagnolo conquista il bronzo al “Barcellona beer challenge”

Nuove conferme per il birrificio “Badalà” di via Riva a Bagnolo. Alberto Nannini ed Elena Mornati hanno partecipato al concorso Barcellona Beer Challenge, una competizione all’interno del Barcellona Beer Festival, che ha visto la presenza di più di mille birre provenienti da tutta Europa, giudicate da 50 giudici internazionali, ed hanno ottenuto un bronzo nella categoria American Porter & Stout con la loro “Storter,” birra nera da 7 gradi di ispirazione anglo-americana. «Siamo decisamente soddisfatti di questo riconoscimento internazionale che in realtà è una graditissima conferma, perché la Storter è una birra che negli anni ha vinto importanti concorsi nazionali e che, secondo la Guida alle Birre d’Italia di Slow Food, è una birra “imperdibile”», raccontano con soddisfazione Elena e Alberto del Badalà. «Siamo felici di questo nuovo risultato ottenuto dal birrificio Badalà di Bagnolo che da tanti anni lavora con passione alla produzione di birre di qualità – dice l'assessore alla promozione del territorio Giuseppe Forastiero- Complimenti a Elena e Alberto per questo nuovo riconoscimento che testimonia che Montemurlo è eccellenza anche in tema di enogastronomia»

Sabato 30 dalle ore 16.30 il birrificio festeggerà il podio al birrificio di via Riva, dove la Storter sarà servita a pompa, una modalità di servizio tipica del suo stile che ne esalta a pieno le caratteristiche.

Chi non riuscisse a passare, ma volesse comunque provare le birre di Badalà, potrà recarsi al birrificio tutti i sabati dalle 17 alle 22 finoalla fine di maggio per fare una degustazione guidata o anche solo per comprare una lattina da portare a casa.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa