L'arbitraggio nel calcio giovanile e dilettantistico: le società incontrano AIA Empoli

Giovedì 28 marzo 2024 dalle ore 21 presso il Salone Margherita Hack, la Polisportiva AVANE asd in collaborazione con l’AIA Associazione Italiana Arbitri Sezione di Empoli organizza un importante incontro tra la classe arbitrale della sezione AIA di Empoli e le Società di calcio partecipanti ai campionati del settore giovanile e dilettantistico, rappresentate dai loro dirigenti, calciatori e genitori.

Relatore: Claudio Viti Presidente AIA sezione Empoli

Ospite: Andrea Vaglini Vice Presidente dell'associazione Calcio Fair Play Toscana

L’obiettivo è:

• quello di sensibilizzare gli addetti ai lavori delle varie società per farli calare nei panni dell'arbitro che, spesso, la domenica sul rettangolo di gioco deve fare prima i conti con la concitazione delle varie fasi di gioco e con la difficoltà di dover decidere in una frazione di secondo per poi dover subire spesso contestazioni “colorate” da parte di calciatori, dirigenti e genitori.

• avvicinare ed invogliare chiunque possa essere affascinato da questo ruolo che in questo momento storico vive di una “carestia” di risorse dedicate.

L’etica, la deontologia e il rispetto dei valori sono i capisaldi dello sport ed i continui episodi non piacevoli ai quali assistiamo ci impongono di affrontare il problema e migliorare il rapporto tra gli interpreti dello sport che più amiamo proprio per costruire un calcio migliore ma anche una società migliore fuori dal campo.

Bisogna accettare che l’arbitro possa sbagliare ed altresì promuovere il confronto in tutte le sue forme, l’arbitro deve essere autorevole e non autoritario e che ci sia una protesta ma nelle forme giuste e che rientri in una comunicazione pro-attiva.