"Lasciate le porte aperte per la benedizione": cartello-truffa a Grosseto

Sui cartelli è scritto che la porta di casa va lasciata aperta, dato che arriverà in visita il parroco. Siamo nel quartiere Gorarella, a Grosseto, una zona molto popolata dove è stata sventata una truffa.

I cartelli sono stati segnalati dal parroco della comunità Maria Addolorata alla polizia, in attesa di sporgere denuncia. Nessuna nuova benedizione a porte aperte, dunque, ma solo qualcuno che voleva fare uno scherzo o una truffa.

"Prima di tutto - spiega il parroco - abbiamo già concluso la benedizione, per cui non ci saranno altri avvisi di questo tipo, in nessuna via della parrocchia. Inoltre sui cartelli rinvenuti, il numero di telefono riportato non è quello della parrocchia, e giorno e orari indicati sono improbabili. Esortiamo, dunque, i residenti del quartiere a non dar credito a quell'avviso, ma soprattutto a non lasciate la porta aperta. Chiunque avesse dubbi è invitato a contattare la parrocchia al numero fisso: 0564 492107".