Leggenda Festival 2024, dopo 7 anni la biblioteca dei ragazzi accoglie l'evento dedicato alla lettura

Settima edizione per il Leggenda Festival di Empoli dal 16 al 19 maggio 2024, che da quest'anno ha una sua casa, ovvero Palazzo Leggenda (un "castello di principe e principessa" come definito in conferenza stampa), e tante 'diramazioni' che arriveranno fino a piazza Don Minzoni ("la tana del drago", per la zona sensibile da riqualificare) e al reparto di Pediatria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Anche quest'anno numeri importanti: 63 docenti, 128 classi (24 dell'infanzia, 74 primarie, 30 secondarie di primo grado), per un evento organizzato in house da sempre tra Biblioteca comunale e Comune, con molti partner come le librerie cittadine (Rinascita, San Paolo, Nessun Dove), Unicoop Firenze, Giallo Mare Minimal Teatro, Casa Hugo, Centro Bruno Ciari, il liceo Pontormo.

Leggenda Festival 2024, le dichiarazioni

"Leggenda è la summa di 10 anni di lavoro, che non si è fermato neppure negli anni dell’emergenza Covid, quando la formula online ci ha aiutato a non fermarci. Spero che nei prossimi anni il festival sia confermato e possa crescere ancora, perché è una delle cose più belle e importanti che abbiamo realizzato in questi anni", ha commentato la sindaca Brenda Barnini.

"Il Festival Leggenda è cresciuto di anno in anno - ricorda l'assessora alla Cultura, Giulia Terreni - I numeri sono la conferma del successo di questa manifestazione. Non è solo un evento legato a quattro giorni di iniziative ma frutto di un lavoro costante, capillare, fatto grazie a un lungo e intenso lavoro di tutte e tutti. Leggenda va oltre grazie a importanti collaborazioni. E un focus lo merita anche il nuovo sito di Leggenda in un font per la lettura facilitata: del resto anche il tema della comunicazione CAA sarà protagonista".

"Leggenda Festival è come se fosse una delle città invisibili di Italo Calvino, dove Empoli entra in Leggenda e viceversa come una matrioska. Da 45 anni giro l'Italia per le attività per ragazzi e non ho mai visto questa capacità di trasformare una visione in una crescita che coinvolge una città intera - spiega Renzo Boldrini di Giallo Mare -. Con il Minimal Teatro avremo 38 appuntamenti di lettura e ascolto, con 5 spettacoli di compagnie nazionali, con un focus sull'Emilia Romagna".

"Guardando il programma - afferma il direttore della biblioteca di Empoli 'Renato Fucini', Carlo Ghilli - ci sono decine di autori e autrici da tutta Italia, i più famosi scrittori per ragazzi, autori di spessore e rilievo che hanno consolidato nel tempo un rapporto con Empoli e Leggenda: alcuni erano qui per l’inaugurazione di Palazzo Leggenda e torneranno per il festival. È un programma denso, quello di questa edizione del festival: molti eventi troveranno casa dentro Palazzo Leggenda, poi nella sede della biblioteca comunale Renato Fucini, al Giallo Mare Minimal Teatro e al Palazzo delle Esposizioni, principalmente, senza dimenticare il ruolo delle librerie e del Centro Bruno Ciari, che cura la parte relativa ai docenti".

L'intero comunicato con gli appuntamenti è visibile qui mentre il programma sarà reso noto nella sua interezza il 30 aprile, con prenotazioni agli eventi a partire dal 6 maggio, sul sito ufficiale del Leggenda Festival. Sono attive anche la pagina Facebook Leggenda Festival Empoli e il profilo Instagram @leggendafestival. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la sezione ragazzi a Palazzo Leggenda al numero 0571 757873.