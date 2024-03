Mancano certificazioni e docuementi: sospesa attività e 15mila euro di multa

Nel comprensorio della Compagnia di San Miniato, continuano i controlli sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al contrasto dell'impiego irregolare di manodopera. Recentemente, i carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno condotto verifiche presso alcune attività commerciali del territorio. Al termine degli accertamenti, è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Pisa un titolare di una società manifatturiera per non aver redatto i documenti obbligatori previsti dalla normativa, come il documento di valutazione rischi, il piano di emergenza ed evacuazione e per non aver istituito il servizio prevenzione e protezione. Di conseguenza, è stata adottata la sospensione dell'attività imprenditoriale e sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per circa 15.000 euro, in conformità al Decreto Lgs. 81/2008 e successive modifiche.