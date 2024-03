Pavese (Cdx) scrive il programma, primo appuntamento a Fibbiana con i consiglieri uscenti

Come promesso già in fase di presentazione alla stampa della propria candidatura insieme a quelle di Di Mauro e Scipioni, Federico Pavese, candidato a sindaco per il centrodestra a Montelupo, scalda i motori della partecipazione e organizza subito un primo incontro per scrivere un programma serio, credibile e realizzabile per la propria cittadina.

Giovedì prossimo, 28 marzo, alle 21, è previsto un primo incontro per scrivere il programma, aperto a tutti i cittadini, presso il Green Stage a Fibbiana, in via del Ponte Nuovo 84.

"Saranno presenti i consiglieri comunali uscenti Maddalena Pilastri, Daniele Bagnai, Paolo Ingenito e Giuseppe Madia che daranno un grande contributo, grazie al gran lavoro istituzionale fatto in questi cinque anni, per il quale non posso che ringraziarli" afferma Federico Pavese.