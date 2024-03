Pioggia su tutta la regione, codice giallo per mercoledì 27 marzo

Pioggia prevista su tutta la regione per l’intera giornata di mercoledì 27 marzo. Una vasta area depressionaria interessa il Mediterraneo centro-occidentale con tempo perturbato previsto anche in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domani, mercoledì, esteso a tutta la regione.

Oggi, martedì, possibili brevi temporali sulle zone meridionali ed orientali (più probabili su grossetano e Arcipelago meridionale). Domani, mercoledì, possibilità di locali temporali di breve durata e venti di Libeccio con raffiche fino a 70-80 km/h in appennino e Arcipelago. Mari molto mossi, fino ad agitati in serata sulla Gorgona e sul litorale più settentrionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana