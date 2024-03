Poggianti (Centrodestra per Empoli): "Nulla è stato fatto per i ragazzi di Cerbaiola"

Le prossime Festività Pasquali sono l’occasione per parlare di solidarietà e pensare ai meno fortunati che comunque necessitano di attenzioni ogni giorno. È il caso del Centro Diurno in cui opera “I Ragazzi di Cerbaiola”, l’associazione di volontariato Onlus presieduta da Rolando Terreni, da decenni impegnata sul territorio per la tutela dei diritti dei disabili ospiti presso la villa di proprietà comunale che sorge in località Cerbaiola ad Empoli e in cui sono state riscontrate alcune importanti mancanze.

Andrea Poggianti, candidato sindaco Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, insieme ai consiglieri comunali Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano, ha infatti effettuato una visita istituzionale presso la villa che accoglie circa 25 persone con disabilità media psico-fisica e media grave del territorio empolese. Nel tempo, il Centro Diurno di Cerbaiola è diventato un importante punto di riferimento per le famiglie aiutandole, anche grazie alla preziosa opera dei volontari, ad affrontare le problematiche quotidiane. Gli ospiti, coinvolti in vari laboratori di attività, hanno donato alla delegazione alcuni scacciapensieri a forma di fiore, realizzati da loro, che sono stati sistemati nella sede del comitato elettorale in piazza Farinata degli Uberti.

"Sono da sempre vicino al mondo della disabilità, coltivando un ottimo rapporto di collaborazione con la Onlus “I ragazzi di Cerbaiola” nella persona di Rolando Terreni – spiega Andrea Poggianti – ma anche con gli operatori sanitari che ci hanno guidato nella visita e che ringrazio per la loro disponibilità. Il sopralluogo è nato dal riscontro della perdurante mancanza di un adeguato impianto di riscaldamento e, nell’occasione, sono emerse altre necessità per cui mi sono impegnato a trovare proposte concrete confermando nel mio programma l’attenzione alla disabilità e al volontariato a cui tengo particolarmente".

Durante il sopralluogo la delegazione di Poggianti ha constatato che nulla è stato ancora fatto dal Comune per risolvere l’annosa questione dell’impianto di riscaldamento sottoposta più volte all’attenzione dell’amministrazione Barnini ma senza riscontro fattivo.

"È una vergogna che a tutt’oggi gli ospiti del Centro abbiano questi problemi che possono incidere sulla loro salute, trattandosi di persone fragili. L’attuale impianto è a gasolio e a quanto ci risulta non c’è stato, per un periodo, il rifornimento necessario con la conseguenza che gli ospiti e gli operatori sono rimasti senza riscaldamento. La gestione è in capo alla Asl Toscana Centro ma è il Comune, in quanto proprietario, ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria. Un problema che potrebbe essere risolto con la realizzazione di un impianto idoneo e relativo allacciamento pubblico al metano. Mi sono impegnato in tal senso con la Onlus, comprendendo nell’intervento anche i residenti che lamentano le stesse problematiche".

Nel suo programma, Poggianti ha inserito altre due questioni inerenti il Centro Diurno che a suo avviso meritano la dovuta attenzione. La prima riguarda la sua proposta di aumentare la fruibilità dell’ampio parco che circonda la villa realizzando un anfiteatro a disposizione degli ospiti per poter effettuare alcune attività ricreative, dalla musica ad eventi di intrattenimento, aperte alla cittadinanza che così avrebbe modo di conoscere meglio il Centro ed essere partecipe delle iniziative promosse.

La seconda questione riguarda invece il monitoraggio dei lavori attualmente in corso per dotare il Centro di una palestra idonea all’attività motoria degli ospiti.

"Si tratta di una struttura indispensabile per queste persone che sono costrette, ad oggi, a svolgere altrove l’attività raggiungendo le palestre con autobus appositi su cui alcuni hanno anche timore a salire. Vigileremo affinché i lavori siano compiuti nelle modalità e nei tempi previsti dal Comune – conclude Poggianti – e, come nel caso dell’altra mia proposta sull’anfiteatro, non mancheremo di impegnarci per affinché Empoli diventi una città più inclusiva, per tutti i cittadini".

Fonte: Ufficio Stampa