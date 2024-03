Spaccata da 50mila euro in un negozio di ottica di Firenze

Spaccata da 50mila euro in un negozio di ottica di via Marconi a Firenze.

Questa notte delle persone hanno infranto la vetrata usando un'auto come ariete, prima di portare via occhiali e altri accessori per un totale di 50mila euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Sezione Investigazioni Scientifiche. A dare l’allarme, verso le 03:30, è stata una cittadina. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Firenze.