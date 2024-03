Via dei Neri, modifiche temporanee alla viabilità

Per permettere lo svolgimento di lavori di carico e scarico necessari all'allestimento della mostra dedicata a Masolino da Panicale, nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche alla viabilità in via dei Neri, nel tratto fra via Leonardo da Vinci e piazza del Popolo.

In particolare, come disposto con ordinanza 217 del 26 marzo 2024 (https://shorturl.at/epyXZ), dalle ore 8 alle 18 dei giorni 28 e 29 marzo e 2, 3 e 4 aprile 2024, è previsto il divieto di transito per tutti i veicoli a eccezione di quelli necessari per la concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità, negli orari previsti dalla presente ordinanza, per il tempo strettamente necessario allo scarico del materiale.

La strada sarà chiusa al traffico soltanto per il tempo necessario alle operazioni: negli stessi momenti, non sarà possibile raggiungere piazza del Popolo.

