Alluvione Vinci, il Comune anticipa 238mila euro per le frane: "Aspettiamo il governo, altrimenti indebitamento"

L’amministrazione comunale di Vinci ha riconosciuto in 238.000 euro di debiti fuori bilancio i fondi necessari per gli interventi in somma urgenza per la sistemazione dei fenomeni franosi sulle vie di Sant’Amato, Via Carmignanese e Via San Lorenzo, causati dalle copiose piogge degli scorsi 2 e 3 novembre 2023.

La cifra, anticipata dal Comune di Vinci con l'avvio immediato dei lavori sulle zone interessate, trova copertura nel bilancio con le corrispondenti somme trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile.

"Purtroppo, dopo cinque mesi – afferma il sindaco Giuseppe Torchia – ci ritroviamo ancora in fase di emergenza, non ancora superata. Per far fronte a tale emergenza e per mettere in sicurezza i cittadini e il territorio sono necessari 1,2 milioni di euro, mentre quelle trasferite finora e di cui disponiamo sono solo una piccola somma rispetto al totale delle necessità".

Il Comune di Vinci si è assunto la responsabilità di far partire, nella modalità della somma urgenza, tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza del territorio dal pericolo di frana, nonché dalla rimozione di quelle piante sradicate parzialmente dai fenomeni atmosferici. Senza tali interventi molte frazioni del nostro territorio sarebbero rimaste isolate.

"Aspettiamo fiduciosi dal Governo le risorse mancanti per chiudere la fase dell'emergenza – conclude Torchia – altrimenti saremo costretti a ricorrere all'indebitamento per pagare le ditte che hanno effettuato i lavori".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa