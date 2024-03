Apertura cantiere sulla 436, Morelli (M5S): "Attenti alla tutela ambientale"

Il Movimento 5 Stelle da sempre sposa i progetti di "realizzazione di piste ciclo-pedonali" in quanto costituiscono un’alternativa ecologica finalizzata alla diminuzione dell’uso dei veicoli a motore ed una soluzione green verso un futuro con minor impatto ambientale. Tuttavia, è necessario che questi progetti vengano realizzati nel rispetto e nella valorizzazione di ogni forma di natura.

In tema di prevenzione da tagli dannosi di alberi, già sulla pista ciclo-pedonale di Viale Colombo a Fucecchio e non solo, in qualità di Consigliera Comunale del Movimento 5 Stelle mi sono impegnata con azioni concrete finalizzate al controllo dello svolgimento dei lavori da parte dell’Amministrazione: da accesso agli atti, a valutazioni vere e proprie dei progetti con esperti tecnici della materia. Oggi un nuovo progetto si sottopone alla nostra attenzione con l’inaugurazione della nuova pista ciclo-pedonale sulla strada regionale 436 che collegherà Fucecchio con San Miniato, luogo dove attualmente sono presenti molti alberi, tra cui cipressi secolari.

Ho ritenuto opportuno presenziare alla manifestazione dell’apertura del cantiere tenutasi oggi, per dimostrare, oltre alle battaglie da me portate avanti sul tema in Consiglio Comunale, la continua attenzione da parte del Movimento 5 Stelle alla difesa degli alberi ed alla loro manutenzione. Da qualche tempo molti dei Comuni delle nostre zone hanno compiuto abbattimenti e tagli, per motivi più assurdi e diversi, di alberi. Proprio per questo è necessario rimanere attenti su ogni progetto che abbia anche minimamente un impatto ambientale. Non mancheranno sicuramente i controlli da parte nostra, come stiamo già facendo per Viale Colombo.

Fonte: Fabrizia Morelli Consigliera Comunale M5S Fucecchio