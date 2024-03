Buona Pasqua alla Rsa di San Miniato, il vescovo Paccosi incontra gli anziani

L’ Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Del Campana Guazzesi“ di San Miniato ringrazia Monsignore Giovanni Paccosi ed il Sindaco Simone Giglioli che sono intervenuti questa mattina per augurare Buona Pasqua ai residenti ed al personale in servizio. Monsignore Paccosi ha visitato tutta la struttura ed ha benedetto i residenti dei 3 moduli residenziali.

Nell’occasione, il Consiglio di Amministrazione con il Presidente Emilio Bertini, il Direttore Fariello Francesco, l’Associazione “Amici Del Campana” con la Presidente Beate Schnock e Vicepresidente Giovanna Fiaschi, ringraziano di cuore Monsignore Giovanni Paccosi per aver messo a disposizione dell’Associazione una stanza per la realizzazione di attività benefiche in occasione della Mostra Mercato del Tartufo. L’attività benefica svolta dall’Associazione, è rivolta ai residenti della Casa di Riposo.

Fonte: Apsp Del Campana-Guazzesi