Come scegliere il ferro da stiro a vapore con caldaia perfetto per sé

Per quanto stirare per molti non sia di certo un'attività tra le più entusiasmanti, arriva sempre quel momento durante la settimana in cui è necessario mettere a posto tutti quei vestiti che ci si è ripromessi di sistemare e riporre nell'armadio dopo averli lavati.

A rendere le cose più semplici e, per quanto possibile, piacevoli c’è però il ferro da stiro. Se scelto nei modelli giusti, infatti, può facilitare non poco il lavoro e ridurre la fatica.

Le caratteristiche da tenere a mente nella scelta di un ferro da stiro a vapore con caldaia

I ferri da stiro non sono tutti uguali. In commercio si possono trovare tantissime soluzioni, da quelle classiche ad altre più moderne. Tra i modelli che si distinguono per efficacia e praticità spicca il ferro da stiro a vapore con caldaia, in particolare quelli di ultima generazione come quelli proposti da Rowenta. Il motivo è dato soprattutto dalla capienza del serbatoio che dà la possibilità di ottenere una stiratura perfetta senza grossa fatica. Vediamo quindi le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta del miglior ferro da stiro per le proprie esigenze.

Potenza del vapore

Il vapore è l'elemento essenziale di un ferro da stiro, quello che consente di eliminare le pieghe dai tessuti dopo lavaggio e asciugatura. Per questo motivo è la prima caratteristica da controllare.

Più la potenza del vapore è elevata, più facile sarà la stiratura e migliori saranno i risultati ottenuti.

Capienza del serbatoio

Anche le dimensioni del serbatoio possono fare la differenza. Un contenitore più grande ovviamente riesce a contenere più acqua, e quindi può dare più autonomia al lavoro, rendendo più veloce la fase di stiratura. Per di più, avendo sempre vapore a disposizione, non si dovrà aspettare che il ferro si scaldi tra un utilizzo e l'altro.

Funzione anticalcare

Passiamo adesso alle funzionalità. La caratteristica anticalcare è una delle più richieste ed è per questo oramai presente in quasi tutti i modelli in commercio. Grazie a questa si potrà ricorrere all'uso dell'acqua di rubinetto, senza dover acquistare di volta in volta quella distillata. Filtrando il calcare, si allunga la vita dell'elettrodomestico.

Forma della piastra

La forma della piastra è essenziale per ottenere una perfetta stiratura anche di indumenti come camicie, dalle quali spesso eliminare le pieghe anche in zone più difficili quali polsini e colletti può risultare complesso. La forma allungata è quindi perfetta per lavorare con questo tipo di vestiti, mentre quella più corta è ideale per indumenti semplici come jeans e t-shirt.

Ogni piastra poi può variare per materiale e per fori presenti sulla superficie. In genere, la maggior parte sono in acciaio o in ceramica e presentano una distribuzione omogenea dei fori per una maggiore scorrevolezza. Nel caso di concentrazione dei fori nella punta, invece, si avrà più precisione nella stiratura delle zone più difficili dei vestiti.

Peso e impugnatura

Infine, per essere più maneggevole e facile da usare, un ferro da stiro a vapore con caldaia deve avere un'ottima impugnatura e un peso non eccessivo. Questi due elementi, infatti, se non adatti a sé, possono rendere scomodo e faticoso l'atto di stirare.

I ferri da stiro con caldaia esterna, tuttavia, si presentano solitamente con ottime caratteristiche ergonomiche senza venire meno all'esigenza di leggerezza e maneggevolezza.