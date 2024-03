"Cerchiamo candidati in Consiglio a Firenze, contattami": il reclutamento social di Stella (FI)

Sul profilo Facebook si legge: "Alla ricerca di Candidati per il Consiglio Comunale di Firenze, sempre con il sorriso. Non ti girare dall’altra parte contattami". Subito dopo compare un numero di cellulare. Non è un profilo fake, non è uno scherzo. Arriva tutto dalla pagina ufficiale di Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale per Forza Italia.

Si avvicinano le elezioni a Firenze e, evidentemente, c'è da decidere quali persone candidare per il Consiglio comunale. Stella decide quindi di fare un reclutamento social, un appello in pratica.

Non si era ancora vista una cosa del genere, tanto che qualcuno ha subito pensato a un hackeraggio o a una burla. E invece no, è tutto vero. Nell'epoca dei social si cercano candidati e candidate anche così.

Sul suo profilo personale poi Stella ha scritto: "Hai due possibilità, girarti dall’altra parte e fare finta che tutto vada bene e lasciare che a Firenze decidano i soliti per i prossimi 5 anni oppure metterci la faccia candidarti con Forza Italia e cambiare insieme a noi la nostra Firenze. Io ci credo, io credo in te, io credo che sia possibile! Contattami, fai la cosa giusta".