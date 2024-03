Elezioni, la coalizione civica candida Francesca Giorli a sindaco di Volterra

La coalizione civica è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione ufficiale di Francesca Giorli quale candidata sindaco per la città di Volterra.

Entra nel vivo la competizione elettorale volterrana, e la coalizione civica ha scelto il Cinema Centrale per la presentazione del candidato che si terrà venerdì 29 marzo alle ore 18.

Per l'occasione presenteremo Francesca, facendo conoscere meglio il suo curriculum vitae, denso e pieno di esperienze, ma soprattutto lei è il.comitato organizzativo ci diranno la loro visione per Volterra.

"Venerdì 29 marzo presenterò le linee guida per la futura amministrazione - ha dichiarato Francesca Giorli - vogliamo spiegare ai nostri concittadini cosa vorrei fare ma soprattutto quale futuro vedo per Volterra. Voglio però anche ascoltare, per cui ogni intervento o domanda sarà gradita".

"Vorrei portare una ventata di aria fresca, rinnovare molto e farvi percepire il sogno che ho per la città - continua Giorli - un sogno basato su solide certezze, nella consapevolezza che viviamo in una delle città più belle d'Italia, e che fare di più è anche un obbligo morale".

Tutti i cittadini sono invitati.

Fonte: Ufficio Stampa