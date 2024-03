Gio Evan sarà al Beat Festival 2024: ogni spettacolo un'esperienza emotiva unica

Continua a prende forma la line up di Beat Festival 2024. La manifestazione organizzata dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli, si svolgerà per 7 giorni al parco di Serravalle di Empoli, divisi su due settimane. La prima parte del festival andrà in scena da giovedì 29 Agosto a Domenica 1 Settembre, la seconda da giovedì 5 a Sabato 7 Settembre.

Dopo i live già annunciati di Fulminacci, Marlene Kuntz, Silent Bobb e Sick Budd, Beat si prepara ad ospitare un altro interessante artista Italiano.

Domenica 1 Settembre, salirà sul palco di Beat Gio Evan, artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada.

Dopo un'eccezionale serie di 16 sold out su 16 date del suo tour teatrale "Fragile/Inossidabile", Gio Evan è pronto a tornare sul palco con “Moksa Bar”, un vero lido itinerante, uno spettacolo che vive nelle ambientazioni estive, storie di bagnanti, di salvataggio, di sole da prendere e di sole da rendere, di mari così belli da rivedere e mari assolutamente da rivedere.

Musica, Stand up comedy e Poesia ancora una volta in un unico formato conviviale per un’estate diversamente divertente e riflessiva.

Ciò che rende davvero speciale lo spettacolo live di Gio Evan è la sua capacità di giocare con le parole e i concetti visionari raggiungendo profondità ma allo stesso tempo nuove altezze e dando al pubblico una nuova prospettiva sulla vita e sulle emozioni.

Attraverso le sue parole e la sua musica, Evan esplora temi universali come l'amore, la perdita, la resilienza, la speranza, l’essere, toccando le corde emotive degli spettatori in modo autentico e profondo.

Ogni spettacolo è un'esperienza unica e coinvolgente, che lascia il pubblico con un senso di meraviglia e ispirazione.

I biglietti per il concerto di Gio Evan sono in vendita al prezzo di 20 euro (diritti di prevendita inclusi) nei circuiti Ticketone, Tickemaster e Viavticket.

Il concerto di Gio Evan va ad aggiungersi a quello già annunciato dei Marlene Kuntz di Giovedì 29 Agosto, a quello di Fulminacci, che salirà sul palco di Beat Venerdì 30 Agosto e al concerto di Slient Bob e Sick Budd che chiuderà il Festival Sabato 7 Settembre.

Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi artisti che faranno parte della line up di Beat Festival.

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook e Instagram della manifestazione.

Fonte: Beat Festival