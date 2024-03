Installazione reti ai nidi di rondini, il comandante municipale: "Nessuna nostra autorizzazione formale"

Il Comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini desidera chiarire il caso riguardante l'installazione di reti per ostacolare l'accesso ai nidi di rondine in un condominio situato in Via della Gualchiera, nel Comune di Prato:

“Le reti sono state installate nel mese di gennaio senza alcuna autorizzazione preventiva da parte nostra. E’ emerso dai nostri accertamenti che la richiesta di autorizzazione è stata presentata solo a febbraio, quindi dopo l’installazione delle reti. Questo è un punto fondamentale da sottolineare, poiché non è stata concessa alcuna autorizzazione formale da parte nostra.

Successivamente, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e abbiamo espresso il nostro parere in merito, come fatto anche dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri forestali.

In considerazione al fatto che la normativa vieta la distruzione dei nidi di rondine - mentre nel caso specifico i nidi non sono stati distrutti ma resi inaccessibili tramite le reti - prima di procedere alla sanzione ho chiesto un parere formale al Comune di Prato, in quanto rientra nella sua competenza il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali.

Abbiamo esposto la situazione e chiesto un parere sull’applicazione della sanzione e sulla sua regolarità, sulla base del regolamento.

Il Comune ha così espresso una diffida per la rimozione delle reti, di conseguenza abbiamo proceduto con il verbale e la relativa sanzione.

Va precisato che le reti sono state posizionate solo su un numero limitato (5-6) di nidi, mentre nel condominio ne sono presenti circa altri 20. Ciò significa che le rondini hanno ancora la possibilità di trovare nidi disponibili a pochi metri di distanza. Le reti sono state installate in quanto la presenza dei nidi vicino alle finestre del palazzo stava creando problemi di igiene e pulizia per i residenti.

E’ stato presentato ricorso contro il nostro verbale, e siamo in attesa di decisioni in merito. Se l’autorità amministrativa competente conferma la decisione, il cittadino responsabile dovrà pagare la sanzione e rimuovere le reti.”

Fonte: Ufficio Stampa