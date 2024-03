Loreti, Mati e Russo convocati in Nazionale Juniores

Dal 5 al 7 aprile la nazionale Juniores, Under 20, sarà impegnata nel 2^ round di qualificazione ai Campionati Europei di categoria. Il selezionatore Michele Zanin ha diramato la lista dei convocati e tra questi spiccano ancora una volta i tre portacolori dei Lupi S. Croce, punti di forza della Kemas Lamipel S. Croce di serie A2: Luca Loreti, libero, Pardo Mati centrale, Giacomo Russo centrale. I ragazzi, che si erano già messi in mostra al Torneo Wevza, ad inizio anno, si ritroveranno con i compagni martedì 2 aprile a Milano, per un mini-collegiale di preparazione. Da lì partiranno poi alla volta del Montenegro. Gli azzurrini sono inseriti in un girone con Israele, Norvegia e i padroni di casa, e giocheranno alla Verde Sports di Podgorica con il seguente calendario:

venerdì 5 aprile, Italia-Norvegia

sabato 6 aprile, Italia-Israele

domenica 7 aprile, Italia-Montenegro

Questi gli altri protagonisti: Tommaso Barotto (A.S.D. Delta Volley Porto Viro), Pietro Bonisoli (Verona Volley SSD SRL), Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley S.R.L. SSD), Daniele Carpita, Giacomo Selleri (Diavoli Rosa), Diego Frascio, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano S.R.L.), Federico Miraglia (Casarano Volley SSD ARL).

Gli Europei si svolgeranno questa estate. dal 26 agosto al 7 settembre, tra Serbia e Grecia.

La società e tutto l’ambiente biancorosso sono orgogliosi di essere rappresentati a questi livelli dai propri ragazzi.

Questo il link per chi volesse seguire puntualmente la manifestazione:

https://www.cev.eu/national-team/age-group-championships/u20m-2024/#2nd-round

Sui canali social dei Lupi S. Croce sarà possibile trovare i riferimenti per seguire le varie gare in diretta streaming.