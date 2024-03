Masi solidale con Campinoti: "Non è un amico ma bodyshaming è cosa ignobile"

Un momento di pausa dalla campagna elettorale per sostenere che, oltre i confini della dialettica politica, gli insulti non fanno parte del gioco. Così si è espresso Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli.

"Simone Campinoti non è un amico. Non condivido quasi nulla delle sue posizioni politiche e non penso che sarebbe un buon sindaco per Empoli, ma gli esprimo la mia profonda solidarietà per l’attacco personale che ha subito. La politica si fa con le idee e non attaccando le persone sul loro aspetto fisico. Il body shaming è una cosa ignobile che nulla ha a che fare con il confronto politico".