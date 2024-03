Multiutility, Montespertoli di Tutti: "Nessuna chiara spiegazione ai cittadini, la posta in gioco è alta"

Al voto nel prossimo Consiglio comunale di Montespertoli la costituzione di una holding di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Montespertoli in Alia Servizi Ambientali spa e Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa.

Una corsa frenetica contro il tempo per l'approvazione del progetto Multiutility, un progetto che sancisce in modo irreversibile la gestione vitale di rifiuti, energia, acqua, …mettendo in mano tutto questo alle grandi organizzazioni guidate dal sistema politico nella direzione della quotazione in borsa, e quindi in parte condizionate da una priorità: distribuire dividendi agli azionisti e benefit agli amministratori, organizzazioni che gestiscono in Italia già quasi 50 miliardi di euro.

A Montespertoli vengono gratificati i cittadini con micro interventi a raffica come riparazioni di buche, costruzione di mini rotonde e piste pedonali, rimozione di sacchetti dell’immondizia sparsi per il territorio, ipotecando in totale opacità e senza informazione preventiva il nostro destino su tematiche esistenziali.

Un’amministrazione corretta in periodo elettorale non cambia le regole del gioco ma si limita rigorosamente all’ ordinaria amministrazione, questa rincorsa mostra l’ insicurezza di un sistema di potere che teme ormai la caduta libera e vuole condizionare negli ultimi spazi disponibili i gradi di libertà.

Nessuna volontà di fornire ai cittadini spiegazioni chiare, nessun confronto pubblico, nessun dibattito, nessuna informazione. Il tema è di rilevanza assoluta e si parla di gestione di servizi essenziali per ciascuno di noi, l'acqua in primis; tema per altro sul quale il popolo italiano si è espresso chiaramente con il Referendum del 2011. La posta in gioco è alta e il rischio è che le tariffe potrebbero salire considerevolmente e i servizi peggiorare, senza poter in alcun modo intervenire.

Ci associamo alla preoccupazione emersa nei comuni limitrofi per la mancata trasparenza e informazione della cittadinanza per l'approvazione di un' adesione ad un progetto che vincolerà amminitrazione e cittadini per decine di anni. Nessun coinvolgimento di cittadini, delle attività commerciali e imprenditoriali nelle decioni prese.

Luciana Morelli, candidato sindaco Montespertoli di Tutti