"Nonlobuttovia" Mobili, ultima apertura del mese

Ultima apertura del mese di marzo per il servizio di riciclo e riuso "Nonlobuttovia Mobili" al palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra a Empoli, lato alberato. Tutto pronto per l’appuntamento di giovedì 28 marzo: porte aperte dalle 10 alle 12.30.

Come sempre sarà possibile trovare occasioni utili per arredare la propria casa oppure trovare quel 'pezzo' mancante. Il buon usato che non 'scade' e torna a una seconda vita diventando utile per molti.

Il servizio è gestito dall’associazione Lilliput di Empoli. Per avere maggiori informazioni sulle varie attività, è possibile contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa