Senza assicurazione e senza patente, beccati i furbetti dalla polizia municipale di Firenze

Finesettimana di controlli per la Polizia Municipale finalizzati alla sicurezza stradale. Gli agenti del Reparto di Rifredi hanno effettuato verifiche su 40 veicoli e non sono mancati alcuni casi da segnalare. Rientra tra questi il controllo che ha visto protagonista un cittadino cinese. L’uomo, 45 anni residente in un comune dell’hinterland, è stato fermato venerdì in via Pratese a bordo di un’auto dopo che aveva tentato di sottrarsi al controllo prima ignorando l’alt intimato dagli agenti poi cercando di nascondersi nel piazzale di un magazzino. L’esame dei documenti ha chiarito la ragione del tentativo di fuga: non solo la vettura non era assicurata, ma il conducente è risultato senza patente. Per lui sono quindi scattati i verbali per non essersi fermato all'alt (sanzione fino a 344 euro), per la mancanza di copertura assicurativa (866 euro) e per guida senza patente (sanzione da 5.100 euro). Ma i guai per l’uomo non sono finiti. Indispettito e poco collaborativo, ha rifiutato la custodia dell'auto sequestrata (che quindi è stata portata in depositeria con il carroattrezzi) e per questo è stato multato (sanzione da 1.814 euro).

Sabato mattina invece una pattuglia del Reparto di Rifredi stava transitando in via del Ponte di Mezzo quando ha notato un suv che scartava due auto che si erano fermate al semaforo rosso all’incrocio con via Mariti per poi superarle e dirigersi verso piazza Dalmazia. L'auto con targa straniera è stata raggiunta e fermata poco dopo. Il conducente è risultato un cittadino italiano con patente italiana, residente negli Stati Uniti mentre l’auto aveva targa tedesca. L’uomo ha cercato di giustificarsi sostenendo di aver impegnato l'incrocio con il giallo saltando due auto per facilitarsi nella manovra. Ma la ricostruzione non ha convinto gli agenti che quindi hanno elevato diversi verbali: transito con semaforo rosso (116 euro) e il superamento di auto ferme incolonnate al semaforo (167 euro) con decurtazione di 16 punti dalla patente italiana. Vista la targa straniera dell’auto, il pagamento è stato effettuato direttamente agli agenti che hanno accompagnato l’uomo a uno sportello bancomat per il prelievo. È stata inoltre ritirata la patente e inviata alla Prefettura per la sospensione da 1 a 3 mesi. Sempre sabato sono state sequestrate e portate in depositeria 3 veicoli trovati in sosta privi di copertura assicurativa.

Lunedì mattina gli agenti del Reparto di Rifredi sono inoltre intervenuti in via di Caciolle a seguito di un incidente. Giunti sul posto si sono resi conto che il sinistro era stato causato da un giovane conducente fiorentino che, fresco di patente, facendo manovra aveva urtato uno scooter parcheggiato. Dal controllo dei documenti è emerso che l’auto, di proprietà della madre del giovane, era senza assicurazione. Inoltre, quando il ragazzo ha tirato fuori la patente, dalla tasca è caduta una dose di hashish. Per il giovane sono scattati i verbali per mancato controllo dell’auto (87 euro) con taglio di punti raddoppiato perché neopatentato (5+5) e per la mancanza di copertura assicurativa. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata con segnalazione alla Prefettura.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa