Sicurezza, FdI-FI-Lega replicano a Mantellassi: "Solo ora si accorge del problema. Chi fuori dal centrodestra è sua stampella"

Il centro destra empolese, rappresentato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega per Salvini Premier, intende replicare alle dichiarazioni del candidato Mantellassi rilasciate in data 25 marzo.

"Il candidato del PD, sottolineano i rappresentanti della coalizione di cdx, nonostante le sue dichiarazioni apparentemente rassicuranti, si ricorda solo ora che nella nostra città esiste un problema sicurezza, dopo che per anni Empoli è sempre stata raccontata come città sicura, con evidente sottovalutazione di problemi, già in atto da tempo.

Quello della sicurezza sarà un punto fondamentale del nostro programma, tanto da prevedere, anzitutto, la nomina di un assessore specifico, in grado di coordinarsi costantemente con le Forze dell’Ordine sul territorio, con i Comitati cittadini che sono sorti spontaneamente di fronte all’inerzia di questa amministrazione e la cui azione sarà rafforzata dalla possibilità di interagire e relazionarsi anche con il governo nazionale.

A tale proposito, invitiamo Mantellassi a prendere spunto venendo all’evento che, il prossimo 4 aprile, presso il Flower Restaurant, la coalizione di cdx farà su questa tematica".

Non solo. Il candidato del PD tira in ballo la coalizione parlando, in maniera pretestuosa, di "sfasciatura del centrodestra". In realtà, mai come adesso il centro destra a Empoli è stato così unito e coeso attorno alla figura del suo candidato a sindaco Simone Campinoti. Chi ha deciso di rimanere fuori non solo è fuori dal centrodestra locale e nazionale, ma è diventato addirittura una stampella alla candidatura di Alessio Mantellassi”.

Francesca Peccianti Coordinatrice Fratelli d’Italia Empoli

Samuele Spini Coordinatore Forza Italia Empoli

Tiziana Bianconi Segretaria Lega per Salvini Premier Empoli