Solidarietà della Lega a Campinoti. Ceccardi: "Vigliacchi senza cervello". Meini: "Ho dovuto sopportare attacchi così, sono indelebili"

"Solidarietà al candidato sindaco del centrodestra alle amministrative di giugno a Empoli, Simone Campinoti, sottoposto a un body shaming volgare e vergognoso da parte dei soliti leoni da tastiera, veri e propri vigliacchi senza cervello e senza argomenti - commenta l'europarlamentare Susanna Ceccardi -. Di fronte a questo inaccettabile bullismo social, mi aspetto che gli esponenti di tutti i partiti manifestino la loro vicinanza a un uomo che, peraltro, ha affrontato un difficile percorso sanitario di ex paziente oncologico. Detto ciò, l’auspicio è che si torni quanto prima a discutere e confrontarsi politicamente sui progetti e sui programmi per Empoli, nell’interesse dei cittadini".

"Desidero esprimere la mia completa vicinanza a Simone Campinoti, candidato del Centrodestra ad Empoli, preso di mira dalle solite persone incivili che si sfogano sui social - afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Non conosco personalmente Campinoti, ma mi farà davvero piacere incontrarlo per esprimergli di persona il mio forte rammarico per quanto accaduto. Offese di questo tipo colpiscono profondamente la persona che le riceve, ma questi vigliacchi non hanno minimamente cognizione di quello che uno possa provare; ho dovuto più volte sopportare attacchi di questo tipo riguardo al mio aspetto fisico e sono episodi indelebili, molto più pesanti rispetto a quelli classici nel contesto di una dialettica politica. Un attacco sconsiderato e se il candidato del Cdx deciderà di denunciare l’autore, mi auguro che, una volta individuato, capisca realmente la gravità delle sue parole", conclude la rappresentante della Lega.