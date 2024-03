Sportello comune Alia-Estra a Borgo San Lorenzo: dalla Tari alle pratiche gas

Alia Multiutility ed Estra inaugurano il primo sportello comune, un’iniziativa innovativa che unisce le competenze di entrambe le aziende per offrire ai cittadini un servizio più completo ed efficiente sul fronte della gestione dei rifiuti e su quello della fornitura di gas ed energia. Il nuovo sportello si trova a Borgo San Lorenzo, in via degli Argini 10, a pochi passi da quello che è stato il Punto Alia aperto fino a pochi giorni fa, ed è stato inaugurato con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità e ottimizzare le risorse sul territorio, semplificando le procedure e migliorando l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini. Si tratta anche di un importante passo avanti nel processo di aggregazione della multiutility. Tra i vantaggi principali offerti dal nuovo sportello comune, che garantisce la compresenza tra front office di Alia ed Estra, vi è la possibilità per il pubblico di avere un unico punto di riferimento per tutte le questioni legate sia alla gestione dei rifiuti sia alla fornitura di gas ed energia.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, affidata ad Alia, i cittadini possono rivolgersi allo sportello per sbrigare le pratiche Tari (variazioni, attivazioni, subentri, cessazioni), ritirare attrezzature e materiali per la raccolta differenziata, ma anche per soddisfare le richieste più rapide, che non necessitano di pratiche Tari.

Per quanto riguarda, invece, la gestione affidata ad Estra, allo sportello si possono sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra, sbrigare tutte le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni) oltre al servizio di pagamento con Pos delle fatture dei consumi.

‘Siamo felici di annunciare l’apertura del primo sportello comune fra Alia Multiutility ed Estra. Questo è un passo significativo nel nostro impegno costante verso i cittadini e verso l’ambiente’, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia. ‘Vogliamo avvicinarci sempre di più alla comunità, fornendo servizi efficienti e accessibili. L’integrazione con Estra rappresenta un’opportunità unica per guidare il processo di creazione della Multiutility, combinando le nostre esperienze e competenze per offrire soluzioni innovative e sostenibili. Siamo fiduciosi che questa collaborazione porterà numerosi benefici ai cittadini e all’ambiente e siamo determinati a fare la nostra parte per garantire un futuro migliore ai nostri territori’.

‘L'apertura di questo sportello comune, che unisce servizi come energia e ambiente – aggiunge Francesco Macrì, presidente di Estra - rappresenta un'ulteriore opportunità che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, ma anche di quelli che vorranno diventarlo. È la conferma della nostra vicinanza ai territori e ai bisogni delle famiglie e delle imprese che, relativamente ai temi dell'energia, potranno trovare qui servizi di qualità e consulenze mirate per abbattere i costi e ottimizzare i consumi’.

‘Aprire nuovi servizi vicino al cittadino è fondamentale per il nostro territorio. Oggi lo facciamo grazie ad Alia Multiutility ed Estra che inaugurano a Borgo il loro primo sportello insieme, un passo importante per garantire agli utenti un luogo fisico dove poter trovare risposte in merito alla gestione dei rifiuti e opportunità legate al mondo del gas e dell'energia elettrica. Un passo importante per rispondere ai bisogni delle famiglie e delle imprese’, conclude Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo.

Fonte: Alia Multiutility Toscana