Spray al peperoncino e coltello contro i clienti per fuggire con le birre dal kebab

Usano lo spray al peperoncino contro i clienti per fuggire da un negozio kebab dopo il furto di alcune birre. Addirittura un cliente è stato ferito con il coltello.

L'aggressione è avvenuta a Bagno a Ripoli, in via di Tizzano. I malviventi sono riusciti a fuggire, mentre per i clienti vittime dell'assalto sono giunti i sanitari inviati dal 118.

L'allarme è giunto alle 23.30 ieri sera proprio dal titolare. A fermare i due sconosciuti, mentre tentavano di ripetere il furto di birre già avvenuto, è stato un cliente. Lì hanno reagito spruzzando lo spray urticante. Mentre l'uomo è stato ferito alla mano.

I carabinieri intervenuti hanno esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire di più in merito all'identità dei due.