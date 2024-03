Stalking, 2 chiamate ai carabinieri in meno di 24 ore: 33enne arrestato a Bagno a Ripoli

Stalking a Bagno a Ripoli, un 33enne è finito in manette per mano dei carabinieri del Radiomobile di Firenze dopo la richiesta della ex compagna che chiedeva aiuto. L'uomo la stava aspettando fuori dal luogo di lavoro sin dall'inizio del turno nel tardo pomeriggio. Erano le 21 quando i carabinieri sono stati allertati lunedì scorso. La donna, nonostante il grave trauma legata a questa situazione di angoscia e persecuzione, è riuscita a fornire tutti i dettagli necessari. Aveva deciso di troncare la relazione e già domenica sera aveva chiamato i carabinieri la prima volta. Poi la seconda chiamata in meno di 24 ore. Nella perquisizione dell'auto del trentenne, i militari hanno trovato un coltello multiuso e un paio di forbici. In passato l'uomo era stato destinatario di un ammonimento da parte del questore per gli stessi motivi, seppur verso un'altra donna. Da qui l'arresto per atti persecutori. La convalida dell'arresto decisa dal giudice ha causato il trasferimento in carcere del 33enne.