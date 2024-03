Una Comunità Energetica Rinnovabile per Fucecchio: primo incontro preliminare

Ha preso avvio ieri, con un incontro nella sala consiliare del Comune , un percorso che porterà Fucecchio alla realizzazione delle cosiddette CER - Comunità Energetiche Rinnovabili all'interno del suo territorio.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono rappresentate da un insieme di cittadini, piccole e medie imprese e enti territoriali che condividono l’energia elettrica rinnovabile anche da loro stessi prodotta. L'avvio di una comunità energetica permette di accedere a una serie di incentivi che sono tra l'altro cumulabili anche con altre forme di incentivazione. Inoltre, grazie alle CER si ottengono notevoli risparmi energetici che si traducono con cali drastici dei consumi e quindi dei costi.

Per avviare questo percorso, il sindaco Alessio Spinelli ha invitato Damiano Landi, manager del settore energia che si è prestato ad illustrare in una complessa disamina il settore energetico in estrema evoluzione e le opportunità delle Comunità Energetiche. All'incontro erano presenti i dirigenti comunali e alcuni tecnici del territorio, anche per fare il punto della situazione alla luce delle nuove normative nazionali, come ad esempio il recente Decreto Energia.

"L'incontro di ieri – spiega il sindaco – è stato propedeutico all'avvio di un percorso che come primo obiettivo ha quello di studiare una possibile procedura, sulla base delle nuove norme in materia energetica. Il Comune di Fucecchio sta rinnovando i principali strumenti urbanistici e quindi sta lavorando per inserire questa nuova opportunità rappresentata dalle CER all'interno del Piano Strutturale e del Piano Operativo. Noi stiamo andando avanti senza nessun tipo di polemica nei confronti di chi non ha ancora capito che le modifiche al regolamento urbanistico non aveva senso farle perché le CER - Comunità Energetiche Rinnovabili saranno inserite nei nuovi strumenti urbanistici e quindi sarebbe stata soltanto una perdita di tempo andare ad apportare variazioni ai vecchi piani che saranno superati a breve. Ci sono molte informazioni distorte che girano sui social, talune scritte da alcuni consiglieri comunali che informano male la cittadinanza, nella migliore delle ipotesi per fini elettorali, o peggio ancora perché non hanno proprio capito quali sono le dinamiche relative a questa iniziativa".

Le CER, oltre a portare risparmi per cittadini e imprese, sono anche uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese. All'incontro di ieri in comune sono intervenuti anche Stefano Zaccaria, Camilla Taviti, Roberto Olivieri, Paolo Caggiano, Nicola Mantengoli, tutti tecnici esperti sul tema energetico, gestione e realizzazione impianti, economics, permitting, idrogeno, sia per il settore civile che per il settore industriale, tracciando opportunità di sviluppo in linea con gli obiettivi che l'amministrazione ha sempre promosso e che ora, a fine mandato, lascerà alla comunità in accordo ai dispositivi di legge recentemente varati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa