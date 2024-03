Usa una carta di credito trovata nel postamat: identificato e denunciato

Un uomo di circa 50 anni, di origini cubane, pensava di averla fatta franca dopo aver trovato e utilizzato indebitamente una carta di credito lasciata accidentalmente in un postamat. Dopo che il proprietario della carta ha denunciato la perdita ai carabinieri, è stato scoperto che la carta era stata usata per vari acquisti in diversi bar dell'isola. I carabinieri hanno avviato un'indagine basata sull'analisi dell'estratto conto della carta e sulle immagini di videosorveglianza, identificando l'uomo responsabile grazie alla sua somiglianza con quello ripreso nelle telecamere dei bar. Grazie anche a testimonianze e alla conoscenza del territorio, l'uomo è stato identificato e deferito all'autorità giudiziaria per indebito utilizzo di carte di pagamento, avendo speso circa 150 euro.