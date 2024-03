Alluvione Vinci, Fdi replica: "I soldi ci sono, commissario deve distribuire con velocità"

"I soldi per i danni causati dall'alluvione ci sono. Basta prendere in giro i cittadini. Dal Sindaco Torchia e dalla giunta abbiamo solo polemiche, oltre all' inconcludenza di questi anni. Dal governo arrivano i fatti ". Dichiarano gli esponenti dell'opposizione di centrodestra di Vinci.

“In Toscana, grazie all'impegno del governo, sono giunti 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni colpiti dalle alluvioni del novembre 2023. Bisogna vedere con quanta celerità la struttura commissariale regionale riuscirà a distribuirle? La parte attuativa presuppone che la struttura commissariale regionale sia tempestiva nel gestire queste risorse. La vera partita si gioca sulla ricostruzione, che è la fase essenziale. Da parte mia c'è l'impegno nel voler controllare e stimolare la nostra Regione perché i cittadini coinvolti nel disastro dello scorso novembre possano ottenere il massimo in termini di ripristino dei servizi.” Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Elisa Tozzi.