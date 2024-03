Aou Senese protagonista in Kenya per la formazione del personale sanitario

La cooperazione internazionale dell’Aou Senese punta sulla formazione. Si sono appena conclusi 15 giorni di formazione del personale sanitario in ambito neonatale, al Ruaraka Uhai Neema Hospital, in Nairobi e istituito dalla organizzazione non governativa “World Friends”, e al North Kinangop Catholic Hospital situato a nord est di Nairobi. La cooperazione internazionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese prosegue quindi con le attività di formazione, in adesione al progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale “Establishment of a Health network in Kenya-Uganda-Tanzania AICS Nairobi- Centro Salute Globale Regione Toscana. Progetto Multicountries AICS Nairobi affidato al CSG Regione Toscana”, con la regia del Centro di salute globale della Regione Toscana. In questo ambito l’Aou Senese era già stata coinvolta nel 2021 per la valutazione e la fattibilità del progetto, attraverso una prima missione di supervisione con un relativo studio di fattibilità. La missione in oggetto si è svolta dal 2 al 16 marzo, la formazione si è incentrata principalmente sull’Essential newborn care e sulla Kangaroo mother care, sono stati formati 118 professionisti tra medici, infermieri, ostetriche e clinical officer, ed è stata guidata dal dottor Stefano Zani, neonatologo e referente operativo della cooperazione internazionale dell’Aou Senese, e dalla dottoressa Barbara Tomasini, direttrice della Terapia intensiva neonatale, coadiuvati dai medici specializzandi in Pediatria Mattia Zorn e Margherita Maria Rossi. «Abbiamo registrato delle ottime risposte alle attività di formazione – spiega il dottor Stefano Zani - sia in termini numerici che in termini qualitativi. Nella valutazione delle buone pratiche in ambito neonatale è stato riscontrato un netto miglioramento dei dati intraospedalieri delle due strutture e, durante la missione, è stato stilato un programma di implementazione in ambito neonatale, con una programmazione temporale per il miglioramento della qualità delle cure e una verifica semestrale e annuale della progressione delle attività. Proseguono dunque i nostri progetti, con una collaborazione iniziata nel 2005 con il North Kinangop Catholic Hospital e, nel 2012, con il Ruaraka Uhai Neema Hospital». Durante queste due settimane è stata anche intrapresa una missione esplorativa per valutare una collaborazione tra la Scuola di specializzazione in Pediatria dell'Università di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso, e uno dei due ospedali kenyoti coinvolti nella formazione. I progetti di cooperazione internazionale dell'Aou Senese proseguiranno nel mese di aprile, al North Kinangop Catholic Hospital, con una formazione specifica in ambito anestesiologico per la gestione di emergenze e urgenze in ambito pediatrico e adulto, grazie alla partecipazione del dottor Salvatore Quarta dell'Anestesia e rianimazione perioperatoria e generale e della specializzanda Chiara Minelli della Scuola di Specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore diretta dal professor Sabino Scolletta, e di un Team della Lombardia. La continuità della collaborazione è legata anche ai progetti dell’Otorinolaringoiatria diretta dal professor Marco Mandalà e dall’Oculistica, diretta dal professor Gian Marco Tosi.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa