Buongiorno oggi ringrazio Alessia per questa bella ricetta un secondo gustoso e bello ricco di ingredienti come gli asparagi e gli spinaci. Alessia mi ha scritto una mail è di Prato e una mattina mentre era in macchina per andare a lavoro ci ha ascoltato con la sua autoradio in DAB, le siamo piaciuti e così ha deciso di scrivermi.

Questo secondo è di effetto e potete provare a cucinarlo per le feste di Pasqua.

Auguro a tutti e tutte una Buona Pasqua, una rinascita interiore che possa portarvi positività e serenità.

Arrosto di vitello ripieno di asparagi

Ingredienti per 4 persone

950 gr di petto di vitello aperto a libro

250 gr di asparagi verdi

100 gr di spinaci freschi

150 gr di pangrattato

2 uova

100 ml di latte

50 gr di grana padano dop

40 gr di scalogno

20 gr di amido di mais

½ bicchiere di vino bianco

Maggiorana

Rosmarino

Salvia

Noce moscata

1 spicchio di aglio

Olio d’oliva extravergine

Burro

Sale e pepe

Preparazione

Lessate gli asparagi in acqua bollente salata per 5 minuti. Tenete da parte l’acqua di cottura, scolate gli asparagi e asciugateli. Mescolate il pangrattato con il latte. Tritate lo scalogno e l’aglio e fateli appassire con un filo d’olio. Unite le uova, il grana padano grattugiato, lo scalogno e l’aglio cotti, sale, pepe e noce moscata. Stendete la carne, salatela e pepatela, distribuite il ripieno sulla superficie, lasciando un piccolo margine libero lungo i bordi. Posizionate gli spinaci, precedentemente lavateli e asciugateli e gli asparagi qua e là sul ripieno. Arrotolate bene il petto di vitello, legatelo con lo spago da cucina e inserite qualche rametto delle erbe sotto lo spago. Adagiate il rotolo in una pirofila con altri rametti aromatici, infornate a 250 gradi e cuocete per circa 10 minuti girandolo sull’altro lato a metà cottura. Abbassate la temperatura a 180 gradi, girate l’arrosto e sfumate con il vino bianco. Cospargete la carne con qualche fiocchetto di burro e cuocete per altri 30 minuti. A metà cottura irrorate con un mestolo d’acqua di cottura degli asparagi. Coprite con dell’alluminio e cuocete per 40 minuti, girando l’arrosto e irrorandolo con acqua se occorre. Togliete l’arrosto dalla teglia, avvolgetelo con alluminio e lasciatelo riposare per 10 minuti. Versate 2 mestoli d’acqua di cottura degli asparagi nella pirofila e raschiate la parte bruna sul fondo, poi filtratela in pentolino. Sciogliete l’amido di mais in ½ bicchiere d’acqua fredda e versatelo nel fondo, ponete sul fuoco e mescolate finché si addensa. Servite l’arrosto a fette con il sugo di fondo di cottura.

Alessia

