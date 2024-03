Asev porta l'Europa in Toscana, i progetti presentati tra Livorno e Firenze

Proseguono le iniziative ed i percorsi di innovazione promossi da ASEV in collaborazione con la Regione Toscana per la costruzione di strategie efficaci per l’impiego dei fondi EU ell’ambito

delle politiche regionali di sviluppo dei sistemi della formazione e delle attività produttive.

Evidenza di ciò sono i numerosi progetti Europei che sono coordinati da ASEV e rappresentano preziose reti di collaborazione e scambio con altri paesi che vedranno nelle prossime settimane la realizzazione di importanti momenti di confronto internazionale e scambio di esperienze sui temi oggetto di interesse.

Si inizia il 3-4 aprile prossimo, a Livorno, presso la splendida sede della Fortezza Vecchia, si terrà la prima riunione del progetto del programma Interreg – MED, denominato TREASURE.

Il progetto coordinato dalla Toscana attraverso ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa e ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione Ambientale -, coinvolge un partenariato europeo di soggetti pubblico-privati operanti per la tutela e gestione di sette differenti aree portuali del Mediterraneo (Livorno, Valencia, Pireo, Bar, Durres, Tolone, La Valletta). Le sfide a cui si vuole rispondere tramite questo progetto si riferiscono allo sviluppo di una migliore governance tra i settori d’interesse portuali, la necessità di un quadro di monitoraggio comune e avanzato, in grado di valutare l'impatto e le pressioni sugli ambienti portuali ed infine la necessità di sostenere la commercializzazione e l'introduzione di nuove tecniche per la bonifica dei sedimenti e delle acque inquinate.

Il 9 e 10 aprile, sarà poi la volta del progetto SKYLA (Interreg Europe), che vedrà riunirsi nuovamente, presso la sede della Regione Toscana in piazza dell’Unità a Firenze, il partenariato

europeo composto da soggetti del settore privato e pubblico di diversi Paesi europei come Svezia, Grecia, Francia, Lituania, Polonia e Bulgaria. L’obiettivo generale è sostenere le autorità

pubbliche nel porre le competenze del futuro al centro della duplice transizione per uno sviluppo più efficiente e resiliente, potenziando e adattando il ruolo dell’istruzione e della formazione professionale negli ecosistemi dell’innovazione e nelle strategie di specializzazione intelligente.

Nel mese di giugno, infine, sarà organizzato il primo meeting ufficiale del nuovo progetto Interreg Europe coordinato da ASEV, in cooperazione con la Regione Toscana, HYPERION. Con

un partenariato in rappresentanza di otto regioni europee, il progetto nasce dell'esigenza e dalla volontà dell'Unione Europea di promuovere e sostenere la transizione verde per una economia più equa, resiliente e sostenibile. Protagonista del progetto è l'idrogeno che rappresenta una soluzione strategica per decarbonizzare i processi industriali. Le attività portate avanti saranno volte a promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, sviluppando percorsi e processi per l’aggiornamento e modernizzazione delle politiche necessarie a sostenere la realizzazione di ecosistemi regionali basati sulla filiera dell’idrogeno attraverso l’identificazione e sviluppo di soluzioni innovative.

Fonte: ASEV - Ufficio stampa