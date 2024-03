Azione supporta Londi a Montelupo, coalizione con Pd e Italia Viva

Si è definita la coalizione che sosterrà Simone Londi candidato sindaco a Montelupo Fiorentino.

Oltre a Italia Viva, con il quale era stato raggiunto l’accordo due settimane fa, il Partito Democratico è arrivato ora all’intesa anche con Azione.

Simone Londi, 30 anni, è stato proposto all'unanimità dall'assemblea del Partito Democratico a settembre 2023.

Da 10 anni è nella giunta comunale di Montelupo Fiorentino e attualmente ricopre la carica di vicesindaco, con deleghe al bilancio, alla scuola e alle politiche giovanili.

"Ci tengo a ringraziare Azione che ha deciso di appoggiare la mia candidatura. Il gruppo è composto da persone ben inserite nella nostra comunità e che hanno dimostrato di aver voglia di dare un contributo. A breve faremo uscire il programma con il quale ci presenteremo agli elettori e costituiremo il comitato in centro a Montelupo" dichiara il candidato Sindaco Simone Londi.

Per il segretario del Partito Democratico Simone Peruzzi: "Aprirsi a realtà che condividono i nostri valori è un segnale positivo e allo stesso tempo permette di ampliare la rappresentanza all’interno del paese. Con la commissione elettorale stiamo in queste settimane predisponendo anche la lista dei candidati consiglieri, scegliendo tra persone capaci e che possano rappresentare al meglio la nostra comunità".

Per il segretario di Azione Andrea Marretti: "Dopo un'ampia interlocuzione con partiti, associazioni e personalità del territorio abbiamo deciso di appoggiare Simone Londi come candidato al governo del nostro paese avendo ritenuto che Simone possa rappresentare la giusta sintesi tra la continuità in un sostanziale buon governo di Montelupo ed il necessario cambio di passo per poter immaginare il futuro oramai prossimo ed interpretare una visione verso cui indirizzare le scelte sul territorio. Come Azione per noi è un inizio e cercheremo di farci carico di quelle realtà e quelle istanze che negli ultimi anni hanno faticato ad ottenere la considerazione che meritano".