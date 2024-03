Piccolo, Erin e Fares dei BNKR44 sono stati gli ospiti d'eccezione di Radio Lady 97.7 questa mattina nei nuovi studi di Empoli. A intervistarli Irene Rossi durante la trasmissione Buongiorno Lady.



Nelle pause tra le prove e l'allestimento del tour di prossima uscita, il collettivo di 6 cantanti sta lavorando con tante tracce 'storiche' e le ultime hit come Governo Punk, lanciata da Sanremo.

Fares (foto gonews.it)

Quanto cambia il rapporto con i luoghi come Villanuova? "E' sempre bello tornare qua, nella confort zone, tra amici. Tornare soprattutto dopo periodi di stress. Viaggiamo tanto e scappiamo spesso, questo ci fa poi piacere quando torniamo qua".

(foto gonews.it)

Il 'bunker' rimane il quartier generale a Villanuova, anzi, 'Villanova': "È nato tutto in modo spontaneo, il bunker era un recipiente degli artisti di zona. Noi siamo i 7 superstiti (assieme a Gherardo, NdR). Ognuno di noi ha registrato un disco, poi ci incontravamo. Empoli è un paesone, ci conoscevamo tutti. Bunker doveva essere l'etichetta dei dischi singoli, poi è diventato il collettivo".

Le canzoni nascono "raramente da tutti insieme", spesso l'idea "nasce da 2-3 persone e poi viene sviluppata".

Erin (foto gonews.it)

Capitolo Sanremo: "Non avevamo aspettative di risultati. Lo stress c'è, dalla mattina fino alla notte è un frullatore. Ma in 6 ci siamo distribuiti stress e ansia. Ma sul palco si è azzerato tutto. Anche fuori, non abbiamo avuto un litigio. Abbiamo creato una macchina perfetta sul palco".

"Fred De Palma e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro" sono tra i top di Sanremo per la conoscenza diretta dei BNKR44.

(foto gonews.it)

E Pino D'Angiò? "Ha fatto il boom su TikTok", spiega Erin, mentre Piccolo lo aveva già ascoltato in precedenza. "È stato difficile creare una versione che andasse bene in quella versione. Abbiamo fatto un paio di tentativi che non funzionavano. Pino voleva il giro di basso originale. Finché non abbiamo trovato la versione stile pianobar all'inizio, poi è andata bene. L'esibizione è stata poi la più figa".

(foto gonews.it)

Nero Mascara è il nuovo singolo che uscirà alla mezzanotte di oggi: "È stato registrato nello studio-barca di Michelangelo (producer di Blanco, Mahmood e Sfera Ebbasta, NdR) a Cremona, una barca vera che era un ristorante e poi è diventato il suo studio. È l'altro lato della medaglia, una ballad non standard, mostra il nostro lato dark".

Il tour partirà il 2 aprile al Largo Venue di Roma (doppia data, visto che il 3 è già sold out) e toccherà Napoli, Perugia, Cesena, Milano, Firenze al Teatro Cantiere Carrara (ex Tuscany Hall) l'11 aprile, Padova, Trento, Bologna e Torino (anche quest'ultima già sold out)