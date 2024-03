Centro senza parcheggi, le proposte della candidata Masini (Cdx)

La decisione della Giunta Comunale che prevede la soppressione di tutti i parcheggi in Piazza Boccaccio e nella via XX Settembre fino all'incrocio con via IV Novembre dal 2 di Aprile e per tutto il periodo che interesserà l'opera di riqualificazione in corso non tiene conto, purtroppo, delle esigenze e delle necessità dei residenti e dei commercianti del centro di Certaldo.

Infatti, spiega il Coordinatore comunale di FDI e Candidato Sindaco del Centrodestra Lucia Masini, prima di chiudere completamente la Piazza al traffico, sarebbe stato opportuno, come era stato promesso dall'Amministrazione Comunale, aver terminato quantomeno il rifacimento del parcheggio ex Antonelli in viale Matteotti. Il problema dei parcheggi in centro, prosegue Masini, è una questione che negli anni ho affrontato spesso proponendo soluzioni che non hanno però trovato giusta considerazione. Al di là della chiusura temporanea, ritengo urgente creare nuovi posti auto per il Centro, agevolare gli operatori commerciali con una tariffa calmierata e destinare posti auto gratis per i residenti. Pensiamo difatti che sia necessario arginare il preoccupante ed evidente fenomeno della desertificazione residenziale e commerciale della zona. A questo scopo abbiamo già individuato alcuni siti adatti alla realizzazione di nuovi parcheggi e quanto prima illustreremo le nostre proposte alla cittadinanza.

Lucia Masini Candidato Sindaco Centrodestra

Riccardo Borghini Vice coordinatore FDI Certaldo

Marco Rossi Responsabile Cultura FDI Certaldo