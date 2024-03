Collegiale della Nazionale, c'è anche Finisini dei Lupi

Il raduno nazionale della “pallavolo maschile sordi” si terrà a Castelnovo ne’ Monti, Reggio Emilia, da oggi, 28 marzo, fino al giorno 30. Un collegiale pre-Pasqua dove atleti e staff lavoreranno intensamente per iniziare a preparare il prossimo Campionato del Mondo (Okinawa, Giappone, 21-30 giugno 2024). Nello staff della nazionale, oltre a Matteo Zamponi e Teodoro Fischietto, troverà spazio anche il “santacrocese” Giacomo Finisini, in qualità di scoutman. Finisini, all’interno dello staff Lupi, collabora con Matteo Morando per la serie A2 ed ha la responsabilità dei numeri per quanto riguarda serie B e Under 19 maschile. L’esperienza nella nazionale sordi è gratificante, motivante, e sicuramente porterà ulteriore esperienza da poter spendere nel contesto del Pala Parenti.

Fonte: Ufficio Stampa