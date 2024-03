Elezioni Castelfranco, nuova candidata: è Silvia Valori

Non solo Federico Grossi per il centrosinistra e Fabio Mini per il centrodestra, c'è una terza lista a Castelfranco di Sotto. La candidata per la carica di sindaco è Silvia Valori, la notizia era nell'aria da qualche tempo ma è stata resa ufficiale.

La presentazione di Valori avverrà sabato 6 aprile alle 18 all'Oratorio di Castelfranco in via San Severo, quando sarà presentato anche il simbolo della lista. Valori si candida con tre parole chiave "serietà, concretezza, verità".

Nei mesi scorsi Valori aveva lasciato intravedere la possibilità di una candidatura parlando del degrado di Castelfranco. Mini, in un'intervista a gonews.it, aveva anticipato che Valori era stata contattata per entrare nello schieramento di centrodestra ma farà corsa a parte.

Lo schieramento civico di Valori porta a tre i candidati per le prossime elezioni. Valori è molto legata al tessuto cittadino e viene dall'esperienza come presidentessa della contrada di San Bartolomeo.