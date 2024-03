Eric Clapton torna a Lucca per l'unico concerto in Italia del 2024

Il Lucca Summer Festival ha annunciato il concerto del famoso chitarrista Eric Clapton in programma il 2 giugno, Festa della Repubblica, nell'area delle Mura Storiche di Lucca.

Il leggendario “Slowhand” aprirà il Festival con un esclusivo concerto nel meraviglioso scenario delle mura di Lucca. Il chitarrista inglese si esibirà a Lucca, a 18 anni dalla sua ultima esibizione al Festival, domenica 2 giugno per quello che sarà il suo unico concerto italiano del 2024.

Eric Clapton salirà sul palco a Lucca con la sua band per eseguire dal vivo tutti i successi di una carriera lunghissima che lo ha visto leader di band storiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds.

Presale Virgin Radio: da mercoledì 3 aprile ore 10:00 a giovedì 4 aprile ore 23:59

Generale Sale: da venerdì 5 aprile 2024 ore 10:00 su: ticketone.it

Per informazioni e prenotazioni per persone con disabilità: https://luccasummerfestival.it/site/info