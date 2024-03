La ex scuola diventa Farmacia a Villanuova: 2 farmaciste assunte e 140mila euro di investimento

Una nuova farmacia comunale, la numero tre, ha aperto le porte oggi, giovedì 28 marzo 2024, nella frazione di Villanuova. E' ospitata in una porzione del fabbricato che un tempo era sede della vecchia scuola della frazione, quella che 'guarda' via Sottopoggio per San Donato, oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Al taglio del nastro che si è tenuto nella mattinata di oggi, erano presenti fra gli altri la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e Luca Bartolesi, presidente della società Farmacie Comunali Empoli s.r.l., affidataria del servizio relativo alla gestione delle farmacie comunali. Presenti rappresentanti della giunta e del Consiglio comunale, delle autorità cittadine, delle associazioni, della Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, della società Farmacie Comunali del Comune di Empoli, oltre a cittadine e cittadini.

"Una giornata di festa per Villanuova, per tutta la città e per la nostra società delle Farmacie comunali della quale ringrazio il presidente Bartolesi per il grande lavoro svolto - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Siamo contenti di essere arrivati in tempi rapidi a inaugurare questo nuovo servizio, un presidio di salute ma anche di sicurezza, di relazione fra le persone. Un anno fa al circolo di Villanuova, abbiamo fatto un’assemblea e tante e tanti residenti posero l’accento sul bisogno di una prospettiva per questa ex scuola. Ed eccoci qua, in tempi davvero brevi. Ringrazio i nostri uffici, perché dietro a tutto questo c’è il lavoro di tanti uffici comunali differenti e complementari e c’è l’impegno di un’amministrazione che ha sempre provato a far crescere i servizi in ogni parte del territorio, anche recuperando immobili di proprietà comunale. Il servizio della farmacia è di altissimo profilo e, se abbiamo potuto cogliere questa opportunità, oltre che l’impegno di tutta la struttura comunale, lo dobbiamo principalmente al fatto che abbiamo un’ottima società che gestisce le Farmacie comunali. Società nata ai tempi della sindaca Luciana Cappelli, una decisione che molto fece discutere. Ecco io penso invece che quella scelta fu una scelta felice e lungimirante: ha permesso fra l’altro, oltre al sostegno a progetti e iniziative, una gestione efficiente e una crescita importante dei servizi erogati. Grazie a chi ha lavorato per arrivare qui oggi, un giorno di grande soddisfazione da condividere con la comunità".

"La realizzazione della Farmacia Comunale 3 - evidenzia Luca Bartolesi, presidente della società Farmacie Comunali Empoli s.r.l. - è un grande risultato che si aggiunge a quelli conseguiti negli ultimi anni dalla società Farmacie Comunali Empoli Srl. Un obiettivo condiviso da subito con l’amministrazione comunale e conseguito in pochi mesi grazie d una sinergica e fattiva collaborazione con il settore Lavori Pubblici e quello delle Attività Produttive. Questo terzo punto vendita rappresenta non solo l’ampliamento del servizio offerto alla cittadinanza, ma anche, sotto il profilo economico, una ulteriore opportunità di crescita e di sviluppo per la Società che ha investito in questa operazione circa 140mila euro e accresciuto la propria pianta organica con l’assunzione di due farmaciste, portando così a venti il numero complessivo dei propri dipendenti. La Farmacia 3 si caratterizzerà come farmacia rurale, sia come orario che come servizio offerto, incentrato in particolare non solo sulla vendita di farmaci ma anche sulla consulenza farmacologica, oltre che su altri servizi: misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, CUP telefonico per la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Agli utenti della Farmacia 3, inoltre, verrà rilasciata gratuitamente e attivata la Farmacard, una carta fedeltà nominativa che consente, a fronte degli acquisti, di ottenere buoni spesa dal valore fino a 150 euro spendibili presso una delle tre farmacie comunali. Infine, oltre alla presenza di un’area galenica per la preparazione di prodotti da laboratorio, sono stati allestiti anche due spazi particolari, uno dedicato ai prodotti di dermocosmesi ed uno dedicato ai prodotti per bambini e neomamme".

Per quanto riguarda i lavori che sono stati eseguiti per realizzare la nuova farmacia comunale, quelli relativi agli spazi interni sono stati eseguiti da Farmacie Comunali Empoli s.r.l.: hanno previsto la ristrutturazione interna della parte di immobile destinato a sede della Farmacia Comunale n. 3 del Comune di Empoli, con la realizzazione dello spazio vendita e di aree destinate al personale, oltre che la realizzazione di nuovi impianti, arredi e finiture. Gli esterni sono stati invece riqualificati dall'amministrazione comunale, grazie a un progetto redatto dall'ufficio tecnico del Comune. Un progetto per un importo complessivo di 150mila euro finalizzato alla sistemazione del resede per la realizzazione di percorsi perdonali e spazi a parcheggio pubblico sulla parte frontale a uso della nuova sede farmaceutica e per la realizzazione di un percorso separato, carrabile e pedonale di accesso alla porzione di fabbricato posteriore, che rimarrà a uso del Comune. Inoltre, il progetto ha compreso anche la realizzazione di rampe con pendenza idonea a rendere il fabbricato completamente accessibile. E' stato inoltre realizzato l’impianto di illuminazione esterna del parcheggio, con l’inserimento di due nuovi pali e relativi apparecchi, con la prosecuzione dell'impianto di illuminazione pubblica già presente su strada e l’installazione di un sostegno per il posizionamento dell’insegna luminosa della Farmacia Comunale n.3.

L'apertura di questa terza Farmacia Comunale, diretta dalla dottoressa Angela Riccardi affiancata nella gestione dalla dottoressa Nunzia Durante, di fatto è il compimento di un percorso avviato dall'amministrazione e portato avanti con un impegno determinante. In particolare nel maggio 2023, la giunta comunale si era attivata per creare le condizioni per aprire una terza farmacia comunale nella frazione di Villanuova: aveva infatti deliberato di esercitare il diritto di prelazione relativo all'assunzione della gestione pubblica della farmacia inerente la sede numero 14 - Villanuova, conformemente all'offerta regionale pervenuta. La sede in questione, individuata dal Comune di Empoli, con delibera del 2015, fra le tre sedi farmaceutiche di nuova istituzione, non era stata infatti assegnata al termine della procedura concorsuale indetta dalla Regione Toscana e terminata in data 25 aprile 2022. La Regione Toscana aveva quindi trasmesso la comunicazione in cui dichiarava vacante la sede farmaceutica numero 14 del Comune di Empoli, offrendola in prelazione all'amministrazione comunale, che subito si è attivata per la concessione della titolarità al Comune.

ORARI - La Farmacia Comunale n.3, che va ad aggiungersi alla 'Comunale 1' di via dei Cappuccini e alla 'Comunale 2' al centro commerciale Empoli*Centro in via Sanzio, andando a potenziare i servizi già esistenti, effettuerà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per un totale di quaranta ore di apertura settimanali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa