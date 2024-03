Fools, di scena a Empoli la compagnia L'isola che non è

A distanza di due anni dall’ultimo spettacolo, “Il letto ovale”, che registrò il tutto esaurito nelle due serate previste, la compagnia teatrale di Capraia Fiorentina “L’isola che non è” torna in scena.

Sabato 6 aprile, dalle ore 21:00, infatti, le attrici e gli attori della compagnia proporranno al pubblico del teatro “Il Momento di Empoli” un’esilarante pièce firmata Neil Simon: Fools.

Ambientata in un piccolo villaggio, vittima di una maledizione che rende stupidi tutti i suoi abitanti, la commedia è ricca di personaggi, equivoci, giochi di non sense e colpi di scena. Insomma, uno spettacolo da non perdere!

“Fools” di Neil Simon

Sabato 6 aprile 2024

dalle ore 21:00

Teatro “Il Momento” (via del Giglio, 59, Empoli)

Regia: Claudio Benvenuti

Con (in ordine di apparizione) Federico Giarmanà, Alessio Desideri, Daniela Pellegrini, Olivia Arzilli, Alessia Mandolini, Nunzia Ferrulli, Diletta Arzilli, Giulia Biancalani, Corrado Tschabusching

Acconciature: Deanna Pinzani

Tecnico suoni: Daniele Casarosa

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3348980603